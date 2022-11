Aviso prévio, reuniões marcadas: Costa tenta acordo escrito com a esquerda até outubro

Nove meses depois de começar a legislatura e de pôr fim a negociações com o BE, António Costa fez o desafio em pleno debate do Estado da Nação: “É com os partidos que viraram connosco a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho. A magnitude da tarefa que temos pela frente não se compadece com acordos de curto prazo.” Mas o pedido de uma nova aliança não apanhou Catarina Martins nem Jerónimo de Sousa desprevenidos: poucos dias antes, apurou o Expresso, Costa chamou os dois líderes para uma reunião onde lhes fez o pedido: um novo papel escrito, com acordos que fossem para lá do próximo orçamento. E ninguém disse que não ao primeiro-ministro: já há reuniões agendadas e um calendário para o vai ou racha. Mas já lá vamos.

Há nove meses era claro para o núcleo duro do Governo que não havia mais caminho para seguir junto com os parceiros à esquerda. “Havia uma agenda de reposição de rendimentos que se esgotou, sem grande margem orçamental”, assume uma fonte do executivo ao Expresso. Mas a covid-19 e a crise que agora começou mudaram o cenário: “Voltámos a ter um caminho e recursos”, os que chegarão da tão propalada ‘bazuca’ europeia.