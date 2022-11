PSD já participou de deputados que votaram contra fim dos debates quinzenais

Rui Rio já comunicou ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD o caso dos sete deputados que votaram contra o fim dos debates quinzenais na última semana. No limite, estes parlamentares podem agora enfrentar processos disciplinares e arriscam sanções.

Até ao início da tarde desta terça-feira, tal como o Expresso escreveu, ainda não tinha chegado qualquer informação nesse sentido ao Conselho de Jurisdição Nacional. Os deputados Margarida Balseiro Lopes, Alexandre Poço (recém-eleito líder da JSD), Pedro Rodrigues, Pedro Pinto, Álvaro Almeida, Rui Silva e Emídio Guerreiro votaram contra a alteração do regimento apesar da orientação dada pela direção da bancada parlamentar estão agora sob a alçada do Conselho de Jurisdição Nacional.

A confirmação foi dada pelo próprio líder do partido, que esta quarta-feira visita a região do Algarve para perceber no terreno os efeitos da crise. “Não me compete avançar com processos disciplinares. Compete ao Conselho de Jurisdição Nacional [do partido]. Compete ao grupo parlamentar comunicar formalmente a quebra da disciplina partidária de sete deputados. Já comuniquei”, afirmou Rui Rio aos jornalistas.

Sobre o tipo de sanções a que estes deputados devem ser sujeitos, Rio não se alongou, até para não influenciar a decisão final. “Claro que tenho uma opinião pessoal, mas não vou dar opinião em público”.

Tal como o Expresso explicou no artigo já citado, não é líquido que o Conselho de Jurisdição Nacional venha a dar razão à direção do grupo parlamentar. Quando informou, por email, os deputados do partido de que se aplicava a regra da disciplina de voto na votação sobre os debates, a direção da bancada reconhecia não ter ouvido o grupo parlamentar sobre a iniciativa em causa.

Esse não é o pormenor de somenos. De acordo com o regulamento do grupo parlamentar do PSD, “o sentido de voto nos projetos de lei ou de resolução não referidos no número anterior [moções de rejeição ou confiança, Orçamentos do Estado, revisão constitucional ou iniciativas de referendo] — é definido pela direção, ouvido o grupo parlamentar”. Ora, se o entendimento do Conselho de Jurisdição for de que a direção tinha de reunir com o grupo parlamentar antes de aplicar a disciplina de voto, como parece ser essa orientação, então os deputados evitarão qualquer processo disciplinar que venha a existir.

O Conselho Jurisdição tem agora 90 dias, que podem ser prolongados por mais 90, para tomar uma decisão.