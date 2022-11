PCP reage a aumento do desemprego e insiste em propostas para alterar leis laborais

Com a confirmação de que o desemprego está a aumentar, o PCP já está a colocar pressão sobre o Governo. Para os comunistas, é altura de recordar o peso que as alterações ao Código do Trabalho têm neste desfecho - e é preciso medidas "urgentes e imediatas" para corrigir o problema.

Perante a notícia de que a taxa de desemprego atingiu os 7% em junho, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, o PCP não demorou a reagir. Em comunicado, o partido lamenta o dado mas frisa que este número nem sequer traduzirá "a verdadeira expressão do desemprego", que estará, em termos reais, "bem acima dos 7%".

Depois, as causas: embora o PCP reconheça "naturalmente" o papel da pandemia na subida abrupta do desemprego que se prevê, as condições para isso existem, aos olhos dos comunistas, por causa das leis antes aprovadas por PS e direita. Concretamente as alterações ao Código Laboral que há muito são o principal ponto de tensão entre o PS e a esquerda e que para o PCP vieram "acrescentar precariedade à precariedade".

O partido de Jerónimo de Sousa dá aliás um exemplo concreto: uma das normas que vieram "facilitar os despedimentos", sendo o "exemplo mais gritante", é o alargamento do período experimental, que passou de 90 para 180 dias.

No mesmo comunicado, e dias depois de António Costa ter deixado um convite direto à esquerda para reeditar a geringonça, o PCP deixa as suas prioridades bem definidas: "A situação actual exige de imediato medidas de defesa do emprego e de protecção social no desemprego, nomeadamente o prolongamento e reforço do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego". Se o "rumo das opções políticas de fundo" não mudar, a crise "tenderá a agravar-se", sentencia.