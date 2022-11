Lobo Xavier pressiona ‘Chicão’: “Se o CDS não apoiar Marcelo não vejo como eu possa continuar no CDS. Obrigar-me-ia a sair”

António Lobo Xavier quer o CDS a apoiar a candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e disse-o com todas as letras: se Francisco Rodrigues dos Santos não o fizer, o ex-deputado e conselheiro de Estado do atual Presidente da República admite mesmo deixar o partido.

No habitual espaço de comentário que partilha com Pacheco Pereira e Jorge Coelho na TVI24, Lobo Xavier foi muito claro: “Se o CDS não apoiar Marcelo não vejo como possa continuar no CDS. Obrigar-me-ia a sair”.

“Ventura e o Chega são os grandes inimigos do CDS e da direita do PSD. Eles não são os inimigos do Bloco de Esquerda nem do PS. Como é que se combate esse inimigo do CDS na perspetiva do CDS? Com ambiguidades, com deixar a escolha para mais tarde? O que tinha lógica era o CDS ser o partido que mais rapidamente apoiava a figura da democracia liberal, à direita obviamente do PS, europeísta, a figura única capaz de unir essa direita democrática, não existe outra. Qualquer hesitação nesse domínio, por muita simpatia que eu tenha pelos dirigentes do CDS, parece-me um erro político. O CDS, para se defender e para mostrar qual é o seu lado e não ser erodido lentamente pelos autoritários da direita caudilhistas que estão com Ventura, devia ser o partido que mais rapidamente apoiava Marcelo”, apontou Lobo Xavier.

Até ao momento, Francisco Rodrigues dos Santos tem mantido o tabu sobre apoio à candidatura presidencial a Marcelo Rebelo de Sousa. Em maio, em entrevista ao Expresso, o atual líder do CDS apontou duras críticas ao Presidente da República e deixou tudo em aberto sobre a decisão que vai tomar no futuro. Entretanto, já viu Adolfo Mesquita Nunes entrar nas cogitações e sair pelo próprio pé da corrida queixando-se da falta de apoio da direção do partido. Desde aí não se ouviu nem mais uma palavra sobre o tema.

Lobo Xavier, como notou na sua intervenção esta quarta-feira à noite, não compreende esta hesitação. Ele que esteve ao lado de Francisco Rodrigues dos Santos no duelo com João Almeida e que foi recentemente convidado para integrar o grupo de sábios a convite do líder do partido.

“Se o CDS não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, eu não vejo como possa continuar no CDS. Não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa é para mim uma impossibilidade e portanto um partido a que eu pertenço, se tivesse outra opção, ainda que fosse simbólica ou até porventura ridícula, obrigar-me-ia a sair”, garantiu.