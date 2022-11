Francisco Rodrigues dos Santos. Seis meses de liderança entre o “sinistro” e o “epifenómeno”

Sobreviver num partido estilhaçado, crescer fora da sombra do PSD e neutralizar a ameaça que vem do outro lado de uma parede que o CDS não conseguiu manter de pé, a direita à direita dos democratas-cristãos. São enormes os desafios de Francisco Rodrigues dos Santos, que este domingo completa os primeiros seis meses como líder do CDS. Seis meses que começaram da pior maneira possível: confinado e condicionado por um espírito de união nacional que lhe retirou espaço político e o efeito novidade.

A tentar recuperar o ritmo, Francisco Rodrigues dos Santos acredita que o tempo agora é o dele. As recentes convergências entre Rui Rio e António Costa (a sintonia no Orçamento suplementar ou o fim dos debates quinzenais, por exemplo) deram-lhe o ­guião que procurava: só o CDS é alternativa credível ao binómio PS-PSD. “Estranhamos que haja constantes aparições sinistras do bloco central. Nós não queremos estender a passadeira vermelha a António Costa. Agora [a aproximação entre PSD e PS], dá-nos mais espaço para crescer”, afirma o líder democrata-cristão ao Expresso.