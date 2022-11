A ilha de Miguel é um Jardim (ou como o presidente da Madeira se fez um Alberto João)

Funchal, 2016. Miguel Albuquerque está há quase um ano na presidência do governo regional e é visível a mudança no estilo. Agora há debates mensais no parlamento regional e, na Quinta Vigia, arranjaram-se os jardins e trocaram-se os animais de estimação. Alberto João Jardim levou o gato, as araras foram recambiadas para o Jardim Botânico e à porta está “Sissi”, uma golden retriever com nome de imperatriz a condizer com as ideias monárquicas do novo ocupante.

É neste ambiente renovado que Albuquerque recebe o presidente da câmara de Santa Cruz, eleito pelo Juntos Pelo Povo (JPP), e Filipe Sousa entra no gabinete com esperança, é desta que se resolve o contencioso dos terrenos do parque industrial da Cancela, que o município reclama como seus. O encontro dura mais ou menos meia hora, a meia hora mais estranha de que se lembra o autarca. “Entrámos no gabinete e eu pensei que se ia discutir a questão dos terrenos, mas o presidente do governo regional começa a falar de umas bonecas que encontrou numas viagens a Itália, fala do realismo das bonecas, da qualidade e eu fico sem perceber se faz coleção, se aquilo é para fazer conversa, fico confuso, mas a história das bonecas arrasta-se por uns 20 minutos até que olha para mim e diz-me: ‘Sobre aquele assunto dos terrenos, o advogado do governo depois liga. A reunião acabou assim.’”