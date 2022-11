Será preciso esperar pelo menos até à próxima primavera para que a primeira verba do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, onde está a fatia de gigante das subvenções do Fundo de Recuperação, seja transferida para o país.

Segundo uma porta-voz da Comissão Europeia, a aprovação do plano de recuperação que cada Governo vai enviar para Bruxelas (e adoção do compromisso jurídico) permite libertar 10% do montante que calhou a cada Estado-membro durante as negociações do último fim de semana.