Com rentrées minimalistas, partidos fazem cerco ao “Avante!”

Ninguém sabe qual será a situação do país em setembro, mas uma coisa é certa: a pandemia não passa com o verão e, com o Parlamento prestes a fechar portas, as férias e os regressos dos políticos serão ajustados a essa realidade, apostando em rentrées contidas e mais minimalistas do que é habitual. Exceção será o PCP, que mantém os planos para realizar a Festa do “Avante!” e vai divulgando regras sanitárias específicas para assegurar que a festa na Quinta da Atalaia será segura. Um fator poderá animar as férias: a proximidade das eleições presidenciais fará com que o tema aqueça o verão político, seja durante as aparições estivais de Ventura ou caso haja, como está previsto, anúncios do lado do BE e do PCP no final do verão.

O caso do PCP tem sido seguido com particular atenção: afinal, a Festa do “Avante!”, o maior evento do calendário anual comunista, é a rentrée política do partido, mas funciona também como um festival de verão, com múltiplos palcos, por onde passam dezenas de artistas (este ano, são todos portugueses). E os comunistas não dão sinais de abdicar da festa. Em vez disso, anunciaram já os nomes que constarão do cartaz, prepararam uma playlist de aquecimento no Spotify e trataram de assegurar regras sanitárias — desta vez, o recinto terá mais espaço, as entradas e saídas serão pensadas para evitar aglomerações e haverá percursos definidos para as pessoas circularem, por exemplo. Entretanto, Jerónimo de Sousa gozará as suas férias no sul do país, como é habitual, entre o fim de julho e as primeiras semanas de agosto.