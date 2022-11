Ursula von der Leyen: "Não há poder de veto a influenciar a decisão final da Comissão"

Ursula von der Leyen diz que "é completamente compreensível que os estados membros questionem" ou tenham dúvidas sobre a implementação de reformas e a forma como o dinheiro do Fundo de Recuperação é gasto noutros países da União Europeia, mas assegura que nenhum terá poder para vetar a transferência de verbas.

O "travão de emergência" incluído no acordo de líderes, por pressão dos Países Baixos, tem levantado várias questões, sobretudo sobre qual o resultado final se um país o acionar.

Cabe à Comissão Europeia decidir se os países estão a cumprir de forma satisfatória as metas com que se comprometeram nos planos de recuperação e, se assim for, autorizar o pagamento dos fundos. No entanto, a partir do momento em que o travão é acionado, o executivo comunitário deixa de poder aprovar e transferir verbas até que o problema seja discutido pelos líderes no Conselho Europeu seguinte.

Questionada sobre se a Comissão tem de seguir o resultado da discussão entre os líderes (debate que se faz sempre por consenso) e sobre as pressões de países para influenciar a decisão, Von der Leyen responde que "as questões podem ser discutidas mas não há poder de veto a influenciar a decisão final da Comissão".