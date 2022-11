“Inédita”, “muito violenta”, “cascata”. Plano Costa Silva apresentado com alertas sérios sobre a crise (e sem o PCP na sala)

As previsões económicas estão a cair, a crise é “inédita” e “muito violenta”, as empresas podem cair em “cascata”. O retrato, traçado pelo Governo mas também pelo homem que António Costa encarregou de pensar na recuperação do país, António Costa Silva, não é otimista: antes de a tal recuperação começar, Portugal terá de enfrentar tempos muito duros e tentar fazer a contenção de danos possível. O plano de Costa Silva tenta desenhar a resposta que Portugal será capaz de dar depois, tendo já em conta o dinheiro que virá da Europa. Mas, para isso, também será preciso perceber com que apoio político contará o Governo em tempos de crise.

