Duas sondagens, duas vitórias para o PS. Mas distância para o PSD estagnou

A pandemia colocou o PS a rondar a maioria absoluta, mas a tendência de subida nas intenções de voto parece ter estagnado.

De acordo com duas sondagens publicadas esta segunda-feira, uma da Aximage e outra da Intercampus, o Partido Socialista está agora na fasquia dos 40%, a mais de 10 pontos percentuais de distância do PSD de Rui Rio.

Segundo a Aximage, o PS segue agora na liderança com 40,4% das intenções voto, enquanto o PSD tem apenas 26,7%. Os socialistas estão à frente em todas as faixas etárias, classes sociais e regiões com a exceção do Norte - território claramente social-democrata.

O Bloco de Esquerda (8,5%) mantém o terceiro lugar e a CDU (6%) permanece no quarto lugar.

Salvo o caso do Chega, com 5,2%, que lidera as intenções de voto entre os pequenos partidos mais à Direita, as posições relativas dos vários partidos são praticamente iguais ao cenário que resultou das legislativas. O CDS consegue apenas 2,1% dos votos, o mesmo valor que a Iniciativa Liberal.

Chega colide com CDU

A sondagem da Intercampus traça um cenário muito semelhante à da Aximage para o PS e PSD - atribui 39% das intenções de voto aos socialistas, enquanto o partido de Rui Rio se fica pelos 23,9% -, mas nos restantes partidos há muitas mudanças.

Por um lado, o resultado do BE é mais favorável (10,4%). E a CDU e o Chega apresentam resultados iguais: ambos com 6,2%.

Por sua vez, o partido presidido por Francisco Rodrigues dos Santos recebe 4,8% das intenções de voto – mais do dobro que na sondagem da Aximage.

Já o PAN recolhe 3,2% dos votos e a IL 2,8%.