Debate sobre o Estado da Nação adiado para sexta-feira

O debate sobre o Estado da Nação, que estava previsto realizar-se na quarta-feira, foi adiado por dois dias, confirmou ao Expresso fonte do gabinete de Ferro Rodrigues. Os partidos com assento parlamentar foram informados esta tarde que a sessão terá lugar na sexta-feira, pelas 9h30.

O debate – que encerra a sessão legislativa – é iniciado com uma intervenção do primeiro-ministro sobre o estado do país e seguido de uma sessão de perguntas dos grupos parlamentares, mas como António Costa se encontra ainda em Bruxelas poderia não chegar a tempo do debate.

“Pedi ao Presidente da Assembleia da República se podíamos adiar para o final da semana, não só para ter tempo e tendo a garantia de que o Conselho está terminado como também, já agora, para ver se podia descansar um bocadinho antes de passar para o dossier seguinte”, declarou António Costa aos jornalistas, em Bruxelas.

Em causa está a cimeira de líderes europeus, que decorre deste sexta-feira na capital belga, e que mantém o impasse devido aos países frugais que têm colocado entraves ao acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual da União de 2021-2027 e o Fundo de Recuperação da economia europeia no pós-pandemia.

António Costa deveria ter viajado para Portugal no domingo, mas a falta de acordo no Conselho Europeu adiou o seu regresso. No domingo, os líderes europeus participaram numa maratona de negociações que se prolongou por mais de 20 horas, mas que resultou num pré-acordo.

Durante esta tarde, serão retomadas as negociações sobre o próximo quadro orçamental e o plano de relançamento da UE após a Covid-19. Mas o Conselho Europeu poderá terminar apenas na terça-feira. O primeiro-ministro português admitiu esta segunda-feira que há mais otimismo para alcançar um acordo na UE, mas alertou que o contexto é de “enorme incerteza” e que é preciso encontrar uma resposta adequada.

“Eu acho que assim temos condições para responder à crise face às estimativas atuais, mas como sabemos todas as estimativas que saem são piores do que as anteriores e há ainda uma enorme incerteza de como será o evoluir do ponto de vista económico e social, uma vez que há também uma enorme incerteza de como irá evoluir a pandemia”, observou.