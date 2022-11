Manuel Pizarro reeleito líder da distrital do PS/Porto com 70% dos votos

O eurodeputado Manuel Pizarro foi reeleito este sábado para um terceiro mandato à frente da Federação Distrital do PS/Porto, com 70% dos votos, disse à Lusa fonte daquela estrutura partidária.

Líder do PS/Porto desde 2016, reeleito em 2018 para um segundo mandato com 96,6% dos votos, Pizarro teve como opositor nesta eleição José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo.

Num discurso na sede do PS/Porto, Pizarro referiu-se à eleição deste sábado como "prova de vitalidade" do PS/Porto, notando que votaram "mais de 7600 militantes".

Pizarro disse ter obtido 5.300 votos (70%, contra os 30% de José Manuel Ribeiro), frisando que tal corresponde à sua "maior vitória na Federação Distrital do Porto do PS".

Em 2018 foi a segunda vez consecutiva em que Pizarro foi candidato único à Federação do PS/Porto, algo "inédito na história" daquela "estrutura distrital", segundo destacou o próprio na ocasião, em declarações à Lusa.

Há dois anos, Pizarro obteve 3.979 dos votos numa eleição em que participaram 4.118 socialistas do distrito do Porto, onde estão registados 8.291 militantes, segundo os resultados oficiais, divulgou então fonte oficial do partido.

Pizarro é vereador do PS na Câmara do Porto desde 2013 e foi eleito eurodeputado nas eleições de maio de 2019.

De acordo com os estatutos do partido, os presidentes de federação podem cumprir até quatro mandatos.