Redução de tempo para partidos pequenos adia discussão sobre fim de quinzenais

A alteração do regimento da Assembleia da República voltou esta quinta-feira a ser discutida no Parlamento, com o PCP, BE, CDS e Iniciativa Liberal a criticarem a proposta dos sociais-democratas que prevê menos tempo de intervenção para esses partidos em debates. Já a discussão sobre o fim dos debates quinzenais foi adiada.

