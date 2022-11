Um relatório ou uma “ata”? PS recusou alterar documento sobre audição de Centeno e acabou por aprová-lo sozinho

A ressalva foi repetida até à exaustão: o relatório sobre a audição de Mário Centeno no Parlamento, elaborado pelo socialista João Paulo Correia, é apenas descritivo e não inclui qualquer avaliação ou conclusão própria. Por isso mesmo, a discussão desta quarta-feira sobre o dito relatório acabou por se transformar, por um lado, num debate sobre a natureza do próprio relatório e, por outro, numa discussão sobre as condições que os partidos consideram que Centeno (não) tem para exercer o cargo de governador do Banco de Portugal.

