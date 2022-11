BES. André Silva satisfeito com dedução da acusação, mas critica lentidão da Justiça

O porta-voz do PAN, André Silva, manifesta-se satisfeito com a dedução da acusação no caso BES, com 18 pessoas e sete empresas acusadas de vários crimes económico-financeiros, mas lamenta que a demora de todo o processo.

"É de congratular que a acusação tenha sido deduzida. Ela foi bastante tardia do nosso ponto de vista, mas ainda assim é importante dar um sinal aos cidadãos de que a Justiça ainda vale e vai funcionando", afirmou André Silva em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos, no Parlamento.

Para o porta-voz do PAN, a falta de celeridade neste processo não "credibiliza" o sistema judicial, nem o torna mais justo, pelo que não concorda com o Presidente da República, quando defendeu que a Justiça está a atravessar um bom momento. "Não é possível haver uma verdadeira justiça quando estamos perante estes tempos e esta demora", acrescentou.

Por isso, sublinha André Silva, é vital avançar com uma reforma do sistema, garantindo mais meios para que os processos sejam "mais rápidos". "Independentemente dos factos que não irei comentar, não é de facto justo que pessoas estejam em suspenso, em que contexto for, durante tanto tempo", insistiu.

Relativamente aos termos da acusação, o deputado do PAN realça que não são totalmente novos, uma vez que no "essencial" foram conhecidos tanto na comissão de inquérito ao BES como pela comunicação social, mas critica o facto de não estar refletida a "proximidade da classe política à banca" e "vários conflitos de interesse".

"É, por isso, importante termos um regulador forte, um governador do Banco de Portugal forte, livre, independente e imparcial não só naquilo que são os interesses da banca comercial, mas também dos interesses partidários", reafirmou André Silva, lamentando que a iniciativa legislativa do PAN sobre a nomeação do governador do Banco de Portugal (BdP) não tenha sido aprovada.

O ex-presidente do BES Ricardo Salgado foi acusado de 65 crimes, entre eles associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal.