Um pau e uma cenoura. Costa abre negociações do Orçamento de olho na esquerda

No ciberdúvidas da língua portuguesa, "política do pau e da cenoura" traduz-se à letra, através da expressão inglesa: "Com estas palavras pretendemos dizer que qualquer cavalo (ou burro) pode correr se o cavaleiro pendurar uma cenoura à frente do focinho. Se este processo não for suficiente, então ele usará o pau (ou o chicote). Em sentido figurado, queremos dizer que há métodos políticos que recorrem também ao "pau" (métodos mais violentos) e à "cenoura" (compensações aliciantes) na persecução dos seus objectivos."

