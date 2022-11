Governo e parceiros sociais discutem esta terça-feira apoios à retoma

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje em sede de concertação social para discutir os apoios à retoma da atividade empresarial e laboral, após os constrangimentos causados pela pandemia de covid-19.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social foi convocada a pedido da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e tem como ponto único de agenda o "Apoio à Retoma Progressiva".

No âmbito das regras de segurança sanitária, a reunião será realizada por videoconferência, estando os membros do Governo presentes na sede do Conselho Económico e Social (CES).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 566 mil mortos, incluindo 1.662 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.