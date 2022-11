"Deixai vir o homem (António Costa) de 15 em 15 dias", diz António Filipe. PS e PSD sozinhos a favor do fim de debates quinzenais

António Filipe avança ao Expresso que o PCP não vai contribuir para acabar com os debates quinzenais com o Primeiro Ministro no Parlamento. “Não nos chateia nada que se mantenham, mas também não vamos alinhar no discurso que é o fim da democracia ou da Assembleia da República se forem mensais”.



