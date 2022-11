Caminho livre para Centeno. Tribunal rejeita providência cautelar da Iniciativa Liberal por nomeação ser "ato político"

Depois de amanhã ser aprovado o relatório no Parlamento, o caminho fica desimpedido para que o Governo aprove a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. O Supremo Tribunal Administrativo rejeitou a providência cautelar interposta pela Iniciativa Liberal uma vez que a nomeação, escrevem os juízes, é uma "escolha política" e como tal não compete ao tribunal analisá-la.

No despacho do tribunal, lê-se que o tribunal se declara "incompetente" para avaliar o pedido do partido liderado por João Cotrim Figueiredo por considerar que não está em causa uma quebra da legalidade. "Ainda que se pudesse censurar eticamente toda a situação de facto invocado pelo requerente, na realidade não deixa de estar em causa, perante a lei, um ato político, sem que esteja em causa a censurabilidade de qualquer questão de legalidade relativa ao mesmo", escrevem os juízes.

Para o Supremo Administrativo, a "nomeação do Governador do Banco de Portugal resulta de uma escolha e vontade do Conselho de Ministros mediante proposta do ministro das Finanças e após audição por parte da comissão competente da Assembleia da República, nomeação essa que é uma escolha política" e estes pressupostos não foram postos em causa.

Depois, um dos pontos invocados pela IL prendia-se com a falta de independência e com a idoneidade de Centeno para o cargo. Sobre esse assunto, da "comprovada idoneidade", o Supremo escreve que "não é um critério de legalidade que cumpra ao Tribunal concordar".

Outro dos pontos que a Iniciativa Liberal tinha puxado para travar Centeno tinha a ver com a proposta de lei do PAN, que introduzia um período de nojo de cinco anos, ter sido aprovada na generalidade. Nem este assunto mereceu o 'sim' do Supremo que diz que a lei ainda não foi aprovada e não está em vigor sendo, na verdade, "irrelevante" até porque "a lei só dispõe para futuro".

Com esta decisão, falta apenas o Parlamento aprovar o relatório descritivo da audição de Centeno. A votação será amanhã na Comissão de Orçamento e Finanças, o que abre portas a que Mário Centeno seja nomeado pelo Conselho de Ministros na quinta-feira.

Iniciativa Liberal contesta

A decisão do Supremo Adminsitrativo é contestada pela Iniciativa Liberal. João Cotrim Figueiredo considera que se esta nomeação não pode ser escrutinada, então nada pode ser. "Ao não considerar as múltiplas e evidentes situações de conflitos de interesse que expusemos como 'erros grosseiros' quanto à idoneidade do candidato, o que o STA vem dizer é dificilmente qualquer acto político poderá ser escrutinado. Algo que nos deixa adicionalmente preocupados", diz o deputado em declarações ao Expresso.

Na mesma declaração, Cotrim Figueiredo diz que "essa ausência de escrutínio" abre outro campo de preocupações que se prendem com "a inimputabilidade dos decisores políticos". "Continuamos a entender que as decisões políticas numa democracia têm de respeitar a Lei e que nesta nomeação há incumprimento da Lei Orgânica do Banco de Portugal. Por isso, deixamos a pergunta: a quem pode um cidadão recorrer se considerar um acto político ilegal?", pergunta o deputado.