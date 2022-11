Marcelo vai a Espanha almoçar com o rei com Europa e Covid na agenda

O convite foi feito pelo rei de Espanha ao Presidente português nas cerimónias que assinalaram a abertura das fronteiras entre os dois países, a 1 de julho, e Marcelo Rebelo de Sousa viajará para Madrid no próximo dia 20 para, a 21, almoçar com FelipeVI no Palácio da Zarzuela. Será a sua segunda ausência do país desde que se registaram em Portugal os primeiros casos de infeção com Covid. A primeira foi quando se deslocou a Badajoz com o primeiro-ministro para a abertura das fronteiras.

Na ementa do almoço estarão obrigatoriamente dois temas: a Europa e a pandemia. Com um Conselho Europeu marcado para 17 e 18 de julho em Bruxelas mas sem certezas de que daí saia fumo branco quanto a duas questões centrais - o Fundo de Recuperação Europeu (que ganhou a fama de 'bazuca' mas que tarda em chegar) e o Quadro Financeiro Plurianual - Portugal e Espanha têm tentado concertar posições. E a ida de Marcelo a Madrid é a segunda peça de uma mesma estratégia.

A primeira foi a vinda de Pedro Sanchez a Lisboa para se encontrar com António Costa e as declarações que prestou à saída de S. Bento - "O mês de julho é o mês para um acordo na Europa" - não deixaram margem para dúvidas. Os países do sul têm pressa e põem pressão num acordo que se teme continuar a empurrar decisões e injeção de dinheiro nas economias europeias para um tempo incapaz de travar um desastre de dimensões imprevisíveis.

No final do encontro com o primeiro-ministro português, o chefe do Governo espanhol foi claro e apontou as três exigências que considerou “fundamentais”: que o montante proposto pela Comissão Europeia (750 mil milhões) não seja reduzido, que a maior parte das verbas sejam canalizadas por transferências e que o tempo para a aplicação desses recursos seja amplo.

“É fundamental que todos estejamos conscientes de que o mês de julho é o mês para um acordo”, disse Pedro Sánchez. Que admitiu o óbvio - “uma negociação difícil” - , mas insistiu que os 27 têm de chegar a conclusões no Conselho Europeu do final desta semana. Quando se sentarem à mesa na Zarzuela, Marcelo e Felipe VI já saberão como correu e preveniram-se para continuar a cerrar fileiras num processo que sabem estar longe de concluído e cujo desfecho ainda alimenta temores e incógnitas.

Marcelo Rebelo de Sousa também aproveitará para abordar a situação portuguesa no âmbito da pandemia e o facto de Portugal, ao contrário de Espanha, estar a ser penalizado por outros países europeus por 'chumbar' no critério que define quem pode entrar sem ter que ficar numa longa quarentena.

O El País chegou a falar do 'milagre' português quando o número de mortes saltava em Espanha para mais de 30 mil enquanto por cá as vítimas mortais eram pouco mais de mil. Mas a persistência de surtos na Grande Lisboa penalizou Portugal na fase de desconfinamento e o Presidente da República aproveitará a presença em Madrid para tentar fazer a pedagogia que tem ensaiado a partir de Lisboa.

"Não somos de olho por olho e dente por dente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na sexta-feira, quando insistiu que a situação da epidemia no país está controlada e que os surtos não traduzem a realidade nacional. O grande drama é o turismo e numa altura em que a entrada de ingleses no Algarve via Espanha está a ser encarada como uma pequena ajuda para o veto de Londres ao corredor aéreo para Portugal, Marcelo também leva este tema no bolso.