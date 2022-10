Um Governo em guerra com supervisores críticos

Era o segredo mais mal guardado da política portuguesa: Mário Centeno vai tomar as rédeas do Banco de Portugal por indicação do Governo que acaba de abandonar. Esta semana, ouvido no Parlamento, Centeno explicou ao que vai e como entende o papel do governador na relação com o Executivo: a dinâmica deve ser de “complementaridade”, até de “sintonia” com o Governo, e não de “antagonismo” — uma crítica velada ao seu antecessor, Carlos Costa, com quem o Governo manteve sempre uma relação, no mínimo, crispada. Por todo o espectro político, multiplicam-se as dúvidas sobre o risco de falta de independência que pode representar um regulador do sector bancário, que se quer autónomo e livre, dirigido por alguém cuja cadeira no Conselho de Ministros ainda pouco arrefeceu. No entanto, até agora o problema mais apontado ao PS na relação com os reguladores e entidades independentes não tem sido o excesso de proximidade ou a relação demasiado cordial... mas precisamente o contrário. Os socialistas já foram notícia por fazerem ataques duros a “monumentais falhanços” ou a “press releases dramáticos”, mas também por queixas de alegadas “pressões” a órgãos responsáveis pela regulação de vários sectores, com o Banco de Portugal ou o Tribunal de Contas à cabeça. A julgar pela audição de Centeno, a ideia passará agora por mudar essa dinâmica e passar a contar com a “sintonia” entre o Governo e o novo governador.

Os reparos têm sido fervorosos quando o destinatário é o Banco de Portugal, cujo atual governador até foi nomeado pelo Governo socialista de José Sócrates. Os tempos eram outros — a crise no BES ainda estava por rebentar — e as críticas do PS intensificaram-se quando Pedro Passos Coelho, então primeiro-ministro, decidiu reconduzi-lo no lugar. Estávamos em 2015, António Costa já tinha derrotado António José Seguro, assumido a liderança do PS e dizia então que era “um gravíssimo erro do senhor governador achar que basta ter a confiança da ministra das Finanças e do primeiro-ministro para merecer a confiança dos portugueses”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.