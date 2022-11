Segundo mandato preocupa Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu esta semana libertar-se de um dos papéis mais incómodos que António Costa lhe atribuiu nos últimos meses — o de porta-voz da ‘união nacional’ que monitorizou no Infarmed a resposta à epidemia —, mas o Presidente sabe que a dimensão da crise económica e social que aí está e cujo verdadeiro impacto se sentirá em 2021 (ano das presidenciais) não complica só a vida ao Governo. Pode complicar-lha também a ele, quer na campanha eleitoral, quer num segundo mandato.

Em privado, seja no Palácio de Belém, nas conversas com amigos ou nos encontros que tem promovido com influentes de direita, Marcelo continua a dizer que ainda não decidiu a recandidatura — foi assim, sabe o Expresso, no almoço que teve com administradores e colunistas do “Observador” no sábado passado. E embora ninguém acredite que ele não vá a jogo, o que se percebe é que o Presidente vê dificuldades no horizonte.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.