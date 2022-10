BdP. Hélder Rosalino na equipa de Centeno? Rui Rio acha bem

Hélder Rosalino já passou o limite do seu mandato há 10 meses — e só ficou até agora como vogal do Banco de Portugal porque Carlos Costa entendeu não fazer substituições na sua equipa para não condicionar o seu sucessor. Em setembro, o “Jornal de Negócios” chegou a dar por certa a sua saída da administração, mas agora o nome do ex-secretário de Estado da Administração Pública de Passos — que é quadro do Banco de Portugal (BdP) — volta a estar em cima da mesa, para continuar na equipa que, tudo indica, será liderada por Mário Centeno. Talvez até subindo a vice-governador.

Nem Governo nem Centeno quiseram comentar a hipótese, quando confrontados pelo Expresso. Mas há pelo menos uma parte interessada que aplaude: “Não houve nenhum contacto oficial entre a direção do PSD e o dr. Mário Centeno. Mas se o dr. Hélder Rosalino chegar a vice do Banco de Portugal, o PSD fica satisfeito e acha bem”, responde o gabinete de Rui Rio. É sabido que o PSD é oficialmente contra a nomeação do ex-ministro, mas também é conhecido que Rui Rio e a sua equipa colocaram uma outra condição para o ‘novo’ BdP: que Centeno tenha uma equipa plural, também do ponto de vista político. E, não havendo conversas “formais” entre Governo, Centeno e PSD, há conversas informais que prosseguem — e que desbloquearam, de resto, a lei que está em apreciação no Parlamento que ameaçava impedir a nomeação do ex-ministro. Dito de outra forma: se não for Rosalino, outro mais próximo do PSD aparecerá na lista de quatro potenciais nomes que Centeno poderá sugerir a João Leão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.