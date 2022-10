Pedro Nuno disposto a esperar sentado. Eleições no PS não terão drama

O terreno é favorável, mas não há pressa. É mais ou menos assim que se pode resumir o quadro das eleições federativas no PS, que acontecem a 17 e 18 de julho e que contam com vários candidatos associados, ou pelo menos não desfavoráveis, ao ‘pedronunismo’. Se o socialista, um dos nomes mais apontados — a par de Fernando Medina — para tentar uma corrida à sucessão de António Costa como secretário-geral, precisasse, teria boa parte das estruturas consigo ou dispostas a ouvi-lo; mas esse tempo ainda não chegou.

Para já, as eleições nas federações socialistas prometem pouca história: no quadro geral, uma “renovação genérica do statu quo” — há dez recandidatos —, como resume um socialista ao Expresso, e alguns candidatos mais jovens, com alguns confrontos mais renhidos (casos de Braga ou Castelo Branco, por exemplo). As decisões nas federações de maiores dimensões parecem, à partida, resolvidas sem drama.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.