Covid19. António Costa manda dados sobre a epidemia. Oposição quer mais

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa articularam a decisão, mas o fim sem aviso prévio das reuniões no Infarmed, pelo menos até indicação em contrário ou com a periodicidade que tinham até aqui, provocou uma onda de protestos na oposição. O verão aproxima-se a passos largos e, embora a pandemia não tire férias, os mecanismos para fiscalizar os seus impactos — assim como as medidas tomadas para lhes fazer frente — são menos. O Governo está agora a tentar corrigir o tiro e decidiu passar a enviar os dados sobre a evolução da pandemia aos partidos de 15 em 15 dias.

Mas o caso não se encontra encerrado. Ao mesmo tempo, no Parlamento, está em risco de ficar pelo caminho um requerimento cujo objetivo era precisamente que os deputados continuassem a ter acesso aos dados que os especialistas disponibilizavam no Infarmed, uma vez que a medida não tem acordo do PS; e foi aprovada a criação de uma comissão parlamentar para acompanhar a situação, mas que só deve entrar em funções em setembro.

