Covid-19. Emigrantes têm dúvidas se podem vir a Portugal no verão

Jorge Filipe Machado vive em Inglaterra e comprou o bilhete de regresso das férias através de Espanha, para evitar a quarentena quando voltar ao trabalho. Sofia C. vive na Alemanha e este ano, ao fim de 30 anos em Berlim, decidiu não vir a Portugal. João Ramos trabalha em Bruxelas e já viu a Bélgica mudar tantas vezes de posição em relação a Portugal que está sempre a mudar as viagens e não sabe se não terá de ­adiar de novo os planos. Nas comunidades de emigrantes portugueses reina a confusão. A informação ofi­cial não está a chegar — apesar de o Governo dizer que o faz pelos sites dos consulados e do portal das comunidades — e proliferam nas redes sociais artigos falsos que estão a deixar as centenas de milhares de portugueses que vivem no estrangeiro e que todos os anos vêm a Portugal à beira de um ataque de nervos. Além dos turistas, também os portugueses que ajudam a animar as economias locais podem falhar neste verão.

“Estamos muito preocupados por causa das incertezas. As pessoas têm menos receio do contágio do que de serem obrigadas a fazer 14 dias de quarentena no regresso, o que as impede de voltarem ao trabalho depois das férias”, diz ao Expresso Pedro Rubio, presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Bélgica. Para este verão, Portugal já perdeu grande parte do turismo, mesmo que residual, mas agora há milhares de portugueses que também têm dúvidas ou não podem vir, sobretudo por causa das quarentenas obrigatórias.

