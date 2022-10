António Costa Silva avisa: “O que aí vem ainda será pior”

Convidado pelo primeiro-ministro para apresentar o que chama de “plano para o day-after”, António Costa Silva já tem a missão praticamente concluída: “A minha vida tem sido isto de manhã à noite. Muita gente tem pedido para falar comigo, tenho falado com todos: economistas, empresários, parceiros sociais, associações empresariais.” E ao fim de todas essas conversas cresceu nele uma convicção: “Portugal precisa de um plano bastante agregador, que seja o mais abrangente possível. O que vem aí ainda será pior”, alerta o homem forte da Partex ao Expresso.

No documento preliminar que levou ao Conselho de Ministros na quinta-feira, Costa Silva concretiza esse “pior” estimando que “o país pode vir a enfrentar uma das piores crises da sua história: a queda do PIB em 2020 pode chegar aos 12%” — quase o dobro das estimativas inscritas no Orçamento suplementar pelo novo ministro, João Leão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.