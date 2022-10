Joacine lamenta não poder votar à distância. Mas requerimento foi apresentado “já após o início" da sessão”

A deputada Joacine Katar Moreira volta a lamentar o facto de não poder votar esta quinta-feira contra o fim do financiamento público às atividades tauromáquicas, alegando que não lhe foi permitida a votação por videoconferência.

"Votaria favoravelmente todas elas se me tivesse sido permitido a votação por videoconferência, embora, a meu ver, devêssemos ir para além do fim do financiamento legislando para o fim das touradas", escreveu Joacine Katar Moreira na sua página no Facebook.

A polémica começou na sexta-feira durante a votação final global do Orçamento Suplementar no Parlamento, quando a deputada criticou o facto de o presidente da Assembleia da República lhe ter recusado votar à distância por estar em quarentena após ter tido contacto com um infetado com Covid-19. "Dado que vivemos tempos excecionais, venho solicitar a V. Exa. que me seja permitido marcar presença à distância, bem como votar nessas condições, tal como já acontece nas Reuniões Ordinárias", podia ler-se no requerimento.

Contactado pelo Expresso, fonte do gabinete de Ferro Rodrigues alega, contudo, que Joacine Katar Moreira apresentou o requerimento "já após o início da reunião plenária" e que foi decidido em Conferência de Líderes na reunião de 13 de maio que era apenas permitida a votação presencial com exceção dos deputados eleitos pela Regiões Autónomas e pelos Círculos da Europa e Fora da Europa.

"Nesse contexto, não era possível abrir uma exceção às regras estabelecidas que permitisse acomodar o propósito da deputada Não Inscrita Joacine Katar Moreira, que, além do mais, não intervinha nas avocações do Orçamento Suplementar", diz ao Expresso fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República, sublinhando que nunca os deputados não inscritos "tiverem tantos direitos" como na atual legislatura, mas a defesa desses direitos não pode ser confundida com "soluções particulares" e "casuísticas".

Deputada critica falta de adaptação do Parlamento

O assessor da deputada, Rafael Esteves Martins, admite que o "requerimento urgente" foi enviado no início do plenário, mas frisa que os deputados não têm de marcar presença logo no arranque da sessão plenária e que são vários os "requerimentos que são enviados até ao início das votações como é o caso dos "pedidos de baixa à comissão".

Na sexta-feira, a deputada divulgou um comunicado para explicar a sua falta justificada durante a discussão do teletrabalho e votação do Orçamento Suplementar no Parlamento. "Num tempo de medidas de exceção, a Assembleia da República prova mais uma vez que tem enormes dificuldades em corresponder àquilo que é pedido a todo o país: que se adapte e que não deixe ninguém de fora", acusou a deputada não-inscrita.

Apesar do resultado negativo do teste à Covid-19, Joacine assegurou que irá cumprir "com todo o sentido de responsabilidade" o isolamento durante 15 dias face aos eventuais riscos de contágio.