Uma multa de €5.400 e outras duas de €15 mil: José António Saraiva condenado por devassa da vida privada

José António Saraiva foi condenado pelo Tribunal Judicial de Lisboa pelo crime devassa da vida privada devido à publicação do livro “Eu e os Políticos - O que não pude (ou não quis) escrever até hoje”. O ex-diretor do “Expresso” e do “Sol” foi condenado a uma multa diária de 30 euros durante 180 dias, fazendo um total de 5.400 euros.

De acordo com o “Diário de Notícias”, José António Saraiva foi ainda condenado a pagar uma indemnização à jornalista Fernanda Câncio e ao seu ex-namorado (15 mil euros a cada um), ambos autores da queixa e assistentes no processo.

O motivo da queixa está relacionado com o “Eu e os Políticos - O que não pude (ou não quis) escrever até hoje”, da Gradiva, publicado em setembro de 2016. Num dos capítulos, sobre José Sócrates, Saraiva referiu pormenores da vida íntima de Fernanda Câncio e do seu namorado.

Saraiva foi condenado pelo crime de devassa da vida privada, tendo o juiz considerado que as referências aos dois queixosos não podiam ser toleradas ao abrigo da liberdade de expressão.

Em abril de 2017, quando foi acusado pelo Ministério Público, José António Saraiva disse à Lusa que a acusação “não faz sentido nenhum”, já que se limitou a “contar um episódio verdadeiro que não foi contestado”.