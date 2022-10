Pedro Nuno descola de Costa. Votar em Marcelo? “Se não houver candidato do PS voto num do BE ou do PCP”

"Não há qualquer problema com Marcelo Rebelo de Sousa mas eu sou socialista", respondeu ao fim de largos minutos a dizer que "nunca" votaria "num candidato da direita". Pedro Nuno Santos defende que o Partido Socialista tem de ir a jogo nas eleições presidenciais do próximo ano, mas que se não tal não acontecer votará "num candidato do BE ou do PCP", disse numa entrevista à RTP3.

A posição do ministro afasta-se de outros socialistas - como o próprio primeiro-ministro, que lançou, mesmo que indiretamente, a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa - ou de Ferro Rodrigues, que já disse que votaria no atual Presidente caso ele vá a jogo. Pedro Nuno Santos diz que estão "no seu direito" de apoiarem o atual Presidente mas que, na sua opinião, o que está em causa é uma "visão da sociedade" e aí tudo o afasta de Marcelo.

"Tenho muito respeito pelo Presidente da República. Conseguiu construir uma relação de proximidade. Faço-lhe esse reconhecimento porque é justo", mas não é só isso que conta nos seus argumentos para ser o seu Presidente, mas sim uma diferente "visão de sociedade". "Não consigo estar numa campanha com um candidato ou um partido de direita". "Não passei a ser de direita e ele não passou a ser de esquerda", referiu.

Para Pedro Nuno Santos, o PS "deveria ir a jogo" nas presidenciais: "Por norma acho que deve haver sempre um candidato da área do PS". Lembrando que apesar de ser uma eleição unipessoal, é normal que as pessoas olhem para os apoios partidários, deixou a pergunta: "Alguém acredita que [a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa] não é partidária quando foi presidente de um partido?".

Representante de uma ala mais à esquerda do PS, que tem estado em silêncio sobre o tema, quando questionado sobre se apoiaria uma eventual candidatura de Ana Gomes, Pedro Nuno não quis dar apoio explícito à antiga eurodeputada mas ficou claro que, se Ana Gomes avançar, votará na socialista, até porque respondeu que "se houver um candidato da área do PS voto nesse candidato". Se "não houver" votará "num candidato de esquerda", saído do BE ou do PCP, mais próximos da sua visão de sociedade, que defendem a "comunidade" contra uma visão mais "individualista" que caracteriza os partidos de direita, argumentou.

Os socialistas ainda não decidiram o que vão fazer, apesar do apoio implícito e não declarado de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa. O partido irá decidir a questão numa comissão nacional, mas não parece ter pressa em fazê-lo.

Entretanto, no que a soluções de Governo diz respeito, Pedro Nuno Santos voltou a reafirmar que defende a solução à esquerda, apesar do voto contra do PCP ao Orçamento Suplementar, até porque o PS não deve procurar apoio apenas para aprovar orçamentos mas deve querer governar "para transformar Portugal". Os dois partidos da esquerda, disse, "estiveram a trabalhar para Portugal, sei que é possível trabalhar com eles".

Apesar da crise, não tem dúvidas: "A solução para a crise só se pode ser à esquerda" porque é a esquerda que garante uma solução que sirva "a todos".