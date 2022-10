PSD considera uma afronta aumento de oito cêntimos aos advogados oficiosos pagos pelo Estado

O Grupo Parlamentar do PSD entregou, esta terça-feira, uma pergunta dirigida à Ministra da Justiça a propósito da Portaria, de 30 de junho, que que atualiza em oito cêntimos a unidade de referência utilizada para o cálculo das remunerações dos advogados oficiosos que trabalham no Sistema de Acesso ao Direito aos Tribunais. Para os 44 signatários da questão, o aumento Governo constitui “uma afronta” ao trabalho dos advogados oficiosos, “exercido em benefício dos cidadãos desprotegidos”, revelando “desconsideração” em relação aos advogados em geral e aos nomeados e pagos pelo Estado em particular.

No documento entregue na AR, os deputados sociais-democratas manifestam “total desagrado e preocupação” em relação “a mais uma manifestação do comportamento incorreto com que o Governo tem sistematicamente tratado os advogados”, em particular nos últimos tempos. A título de exemplo, o Grupo Parlamentar laranja avança a “falta de proteção nos tribunais em relação à pandemia, a inexistência das adequadas condições de segurança e trabalho proporcionadas aos advogados, obrigando-os muitas vezes a esperar à porta dos tribunais”, além da “pretensão” de que cabe aos próprios adquiram às suas custas os seus próprios equipamentos de proteção, “com máscaras colocadas à venda nos tribunais”.

“Esta “atualização” é, pois, um inaceitável e incompreensível desrespeito aos Advogados portugueses e em nada dignifica a sua nobre missão”, concluem os deputados, que lembram a tabela de remunerações “não é atualizada desde 2004”. O PSD salienta ainda que a Ordem dos Advogados já se pronunciou em relação a este aumento mínimo, tendo advertido que a recente Portaria infringe a Lei, dado não abranger “a inflação verificada em 2018, mas apenas a de 2019” e publicada a meio do ano em curso, “quando a atualização deveria ter sido efetuada duas vezes, em dezembro de 2018 e em dezembro último”.

O PSD pergunta, por isso, ao Governo, “se o aumento de oito cêntimos não constitui uma afronta a quem exerce o seu trabalho em benefício dos cidadãos mais desprotegidos e se não é uma responsabilidade do Estado garantir uma adequada compensação aos profissionais que permitem o acesso ao direito dos mais carenciados”.

Por último, os deputados perguntam se o Governo prevê alterar, com a maior brevidade possível, a referida Portaria, no sentido de a tornar “verdadeiramente justa, equilibrada e adequada”.