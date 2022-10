Rui Moreira diz que seria “muito interessante” agravamento de IMI sobre os imóveis abandonados pelo próprio Estado

O executivo municipal da Câmara do Porto aprovou esta segunda-feira por unanimidade a proposta de recomendação da CDU relativa à cedência das instalações do Quartel da Manutenção Militar, localizadas junto à marginal do Douro, recém-seladas pelo município por se encontrarem indevidamente ocupadas “por indivíduos alegadamente ligados ao tráfico e consumo de droga”, segundo a autarquia.

Na proposta, a vereadora Ilda Figueiredo lembrou que o referido quartel, propriedade do Ministério da Defesa, se encontrava há muito abandonado, recomendando, por isso, que a autarquia solicitasse ao Governo a cedência das instalações, “em condições a estabelecer”, para futura criação de equipamentos públicos de apoio ao movimento associativo (Casa das Associações), à juventude e aos artistas da cidade (espaço de experiências e ensaios no âmbito da cultura) e ao convívio da população com experiências transversais e inclusivas.

A vereadora da CDU recordou o avançado estado de degradação do imóvel, que levou a Câmara do Porto a ter de invocar o "estado de necessidade" para selar o edificado e “se poder substituir ao Ministério da Defesa, que o não fez apesar de ser o proprietário dos edifícios degradados - que criavam um sentimento de elevada insegurança nos moradores locais”. Após Ilda Figueiredo ter concordado em retirar a referência ao destino a dar imóvel, a proposta acabou por merecer a aprovação de todos os partidos.

Rui Moreira recordou que “a Câmara do Porto tentou notificar – e notificou – o Exército Português, que, por sua vez, informou o município de que o imóvel passou para a alçada do Ministério da Defesa”, facto, aliás, que sucede sempre que os edifícios deixam de ser efetivamente utilizados pelo Exército”. Sem resposta à notificação por parte do Ministério da Defesa, o autarca independente explicou à vereação que, “não tendo sido obtido resposta”, a autarquia fez o que lhe competia, vedando o espaço depois de uma fiscalização. ”Aquilo a que se assistia ali dentro era muito preocupante”, considerou Moreira, salientando ainda que via como “muito interessante” a ideia de que se agravasse o IMI sobre os imóveis abandonados pelo próprio Estado”, tal como são penalizados os proprietários privados que tenham imóveis abandonados ou em ruínas.

Em caso de prédios devolutos, Rui Moreira defende ainda que os municípios deveriam gozar “de direito de opção/preferência sobre os imóveis que o Estado Central decida alienar”.