Presidente da Comissão grava polémico vídeo eleitoral e pisa código de conduta

"Sigurna Hrvatska". São as duas palavras que Ursula von der Leyen aceitou gravar, com um sorriso, para o vídeo de apoio ao partido croata HDZ do primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, que foi a votos este domingo. A presidente da Comissão surge apenas alguns segundos no início do vídeo que junta vários líderes do Partido Popular Europeu (PPE) a repetirem a mesma mensagem - "Croácia Segura" - numa clara referência ao slogan de campanha do partido de Plenković. São apenas alguns segundos, mas levantam várias questões éticas e políticas.

Recorrentemente, a Comissão Europeia escusa-se comentar política interna dos Estados Membros. Ao apoiar o partido croata da sua família política europeia, Von der Leyen deixa de ter argumentos para não comentar outros partidos do PPE, como o Fidesz do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que está atualmente suspenso, mas que vários vozes de centro-direita têm pressionado para que seja expulso por pisar o risco do Estado de Direito no país.



Para o professor de direito europeu Alberto Alemanno trata-se de uma situação "muito preocupante e sem precedentes". Na rede social Twitter, questiona a interferência da Presidente da Comissão Europeia numa eleição nacional. "Não há aqui um manifesto conflito de interesses, uma vez que ela deve ser a guardiã dos Tratados"?



O professor da HEC Paris não tem dúvidas de que Von Der Leyen está a "pisar o risco vermelho" e considera que a justificação dada este domingo por um porta-voz da Comissão vem confirmar a quebra do Código de Conduta dos membros da Comissão.



Depois das muitas críticas que o vídeo gerou na rede social, o porta-voz principal do executivo comunitário acabou por publicar uma explicação no Twitter. Mamer argumenta que a alemã gravou o pequeno vídeo "como uma contribuição a título pessoal", mas que "lamentavelmente, isso não ficou claro na versão final", onde Von der Leyen é claramente identificada como Presidente da Comissão Europeia.



No entanto, ao admitir que foi a título pessoal, Mamer levanta outras questões: é que na imagem Von der Leyen surge com uma bandeira da União Europeia por trás, no que parece ser o estúdio virtual da Comissão, com uma imagem de um dos corredores do edifício.



Na análise de Alemanno, "a presidente da Comissão Europeia reconhece ter desrespeitado o Código de Conduta dos Comissários". Segundo o artigo 9.3 "os membros da Comissão devem abster-se de fazer declarações ou intervenções públicas em nome de qualquer partido político ou organização de parceiros sociais de que sejam membros".



O código também prevê exceções. No caso de um comissário que queira participar de forma ativa numa campanha eleitoral nacional, deve informar a Presidente da Comissão e abster-se de participar nos trabalhos do executivo comunitário "não podendo utilizar os recursos humanos ou materiais da Comissão durante esse período". Se a participação não for "ativa", então, a Presidente pode permiti-la, se considerar que é compatível com as funções do comissário.



A questão é que aqui foi a própria Presidente a participar numa campanha - ainda que no vídeo também surja a comissária croata Dubravka Šuica que é vice-presidente da Comissão para a Democracia e Demografia - e na análise de Alemanno, sendo que Von der Leyen é a única a poder aplicar o código de ética, "não prestação de contas garantida". E por isso, defende que este episódio sublinha a importância de um "organismo de ética europeu independente".



O precedente Barroso

Em 2005, também José Manuel Durão Barroso manifestou apoio ao PSD e a Pedro Santana Lopes durante uma campanha eleitoral. Depois de ter deixado o cargo de primeiro-ministro para se tornar presidente da Comissão Europeia, Barroso fez um depoimento enquanto "social-democrata" a manifestar "solidariedade e confiança" no PSD, no ato eleitoral antecipado, convocado então por Jorge Sampaio e do qual saiu vencedor José Sócrates.



Ao contrário de Barroso, a atual presidente da Comissão Europeia não saiu em apoio do próprio partido nacional, mas de um partido de um outro país, pertencente à família política europeia do PPE, que apoiou a candidatura de Von der Leyen à liderança do executivo comunitário. A alemã pertence à CDU de Angela Merkel, mas a chanceler não participa no vídeo.