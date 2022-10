As aventuras de Tom & Jerry: o jogo político de Marcelo e António Costa

Tom e Jerry é uma velha série de curtas-metragens sobre dois simpáticos animais, um gato e um rato, para quem a vida é um eterno jogo, uma divertida rivalidade e um histórico sucesso de bilheteira. A coabitação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não foge muito a este guião. Não são propriamente rivais nem consta que se queiram comer um ao outro (estão, aliás, a viver uma superlativa lua de mel sob o signo da covid e com os cálculos para a reeleição de Marcelo em pano de fundo). Mas, como acontece com o gato e o rato, o destino dos dois está ligado, e Tom e Jerry também viveram tempos pacíficos. Em 1971, Hanna e Barbera, que 30 anos antes tinham criado a série, associaram-se com a MGM Television para fazer uma nova temporada em que Tom e Jerry regressavam como amigos. Não tiveram o mesmo sucesso — aparentemente, o público preferia-os como adversários, exatamente como acontece com a direita portuguesa, que odeia ver Marcelo aninhado em Costa. Mas a dupla resistiu.

Por cá, que a dupla política do momento continua a assinar uma marca poderosa são as sondagens que o dizem. Ninguém tira aos dois homens fortes do regime entre 60% e 70% de popularidade. E os protagonistas não brincam em serviço quando se trata de zelar pela marca ao milímetro, como prova o facto de nem um nem outro ter querido falar com o Expresso sobre os quase 40 anos em que por várias vezes se cruzaram, primeiro na vida académica, depois na vida política. Um só falava se o outro falasse; um talvez falasse, o outro não queria; um não queria, o outro talvez quisesse. Mas estava tudo combinado — não falava nenhum.

