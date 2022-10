Salvar Leão da oposição? Ainda há (pelo menos) cinco dúvidas no Orçamento Suplementar

Para os deputados é o segundo orçamento deste ano, em apenas quatro meses (e virá outro dentro de três meses). Para João Leão, agora promovido a ministro de Estado e das Finanças, é o primeiro da sua única responsabilidade. Mas como a tradição ainda é o que era antes da era covid-19, também neste o Governo socialista vai até à última hora na iminência de um orçamento que acaba com mais despesa do que desejava. O perigo, na voz do Governo, chama-se "coligações negativas" - onde os partidos da oposição se juntam e aprovam normas contra a sua vontade. Na voz da oposição chama-se outra coisa: vontade da maioria (porque o PS não tem maioria na Assembleia).

