António Costa e Pedro Nuno Santos: divididos e a reinar

Numa semana em que a TAP não saiu de cima da mesa, o silêncio. Desde que Bruxelas autorizou o plano de €1,2 mil milhões para salvar a empresa que não se ouve o primeiro-ministro sobre o tema, há quase um mês. Nem agora que há uma providência cautelar para travar o processo, interposta pela Associação Comercial do Porto. Tem sido o ministro, Pedro Nuno Santos, a aparecer (pouco) a defender a posição do Governo. Os dois andaram desalinhados na mensagem sobre o que fazer à transportadora aérea, chegaram mesmo a defender caminhos opostos, mas entretanto parecem ter chegado a um consenso: não há desacertos em público, o mesmo não se pode dizer na política, sobre a TAP, sobre presidenciais e acerca do futuro.

Pedro Nuno Santos defendia maior controlo na companhia e até uma capitalização pública logo de início, uma posição mais próxima do que tem defendido Rui Rio. Mas o ministro perdeu essa batalha, remetendo o resultado para a ‘imposição’ de Bruxelas quanto ao modelo de intervenção que autorizou. Foi o próprio Pedro Nuno Santos que, numa entrevista ao podcast do PS esta semana, admitiu que concordava com o líder do PSD: “A possibilidade de capitalização de início, que o líder do PSD defende e que eu também defendia, não é possível no quadro da avaliação que a Comissão Europeia faz sobre o estado da TAP.” Em causa estão declarações de Rui Rio ao Expresso, em que defendia que o Estado devia assumir o controlo imediato da empresa, assegurar rotas estratégicas e depois vender a companhia. “Se é para emprestar dinheiro, então o Estado deve assumir já o controlo da TAP”, defendeu Rio. A aproximação de vontades (incluindo até da esquerda parlamentar) chegou a ser notada por Catarina Martins esta semana, quando disse que “até o PSD” já defendia o controlo público da companhia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.