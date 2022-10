Tribunal não trava plano para salvar a TAP

Não houve apenas uma decisão do Supremo Tribunal Administativo (STA) sobre a TAP, mas duas. O tribunal rejeitou o segundo pedido da Associação Comercial do Porto (ACP), que queria que fosse decretada de imediato a suspensão do plano de apoio do Estado à TAP. Ou seja, o STA aceitou “liminarmente” a providência cautelar, mas recusou aplicar já o seu conteúdo.

A decisão consta do despacho daquele tribunal em resposta à providência cautelar que a Associação Comercial do Porto interpôs com a intenção de travar o plano do Governo, aprovado pela Comissão Europeia, para salvar a companhia aérea. “Indefiro o requerido decretamento provisório da providência cautelar solicitada”, lê-se no despacho do STA. Isto significa que o tribunal aceitou analisar a providência cautelar, até porque foram cumpridos os normativos legais, mas rejeitou o pedido para que produzisse efeitos já. Na prática, o Governo pode continuar as negociações e até aprovar o plano, só não pode fazer a transferência para a TAP. Uma proibição que é facilmente ultrapassável em 15 dias.

