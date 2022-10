PAN. Dirigentes admitem mais saídas, André Silva nega crise

Se há uma semana o clima era de maior otimismo e de união em torno da liderança, as mais recentes saídas do Pessoas-Animais-Natureza abalaram as expectativas de alguns dirigentes do partido. Há receio de que mais elementos possam sair, depois de, na última semana, o PAN ter perdido o eurodeputado, a representação na Madeira e um lugar no Parlamento. “Estava à espera que as saídas se limitassem ao círculo mais próximo do eurodeputado Francisco Guerreiro e da mulher Sandra Marques. Mas afinal, não. Naturalmente isto não são boas notícias para o partido”, diz ao Expresso um dirigente do partido.



Para outra fonte do PAN, não é que a atual liderança esteja em causa, mas é “natural” que surjam mais “opiniões discordantes” face ao rumo do partido, após ter perdido sete elementos no espaço de 10 dias. “Construímos um caminho sólido desde a eleição de André Silva, enquanto deputado único, até conseguirmos um lugar no Parlamento Europeu e um grupo parlamentar nas últimas eleições. Custa perder assim conquistas tão importantes”, afirma a mesma fonte.



“Não estamos a falar de uma saída de 500 pessoas, mas de sete pessoas”, disse André Silva na conferência de imprensa em que desvalorizou as demissões: “Não estamos numa crise.” E assegurou que não está em causa a liderança. Ainda acusou a deputada Cristina Rodrigues e o eurodeputado Francisco Guerreiro de terem usado o partido como um “trampolim” para alcançarem lugares remunerados. Ao optarem por sair mas permanecerem nos cargos, prosseguem desse modo os seus “interesses próprios” e “agenda pessoal”.



Estratégias de saída semelhantes

No que se refere à saída da deputada Cristina Rodrigues, o porta-voz do PAN garante que não é mais do que a antecipação de um “inevitável processo de retirada de confiança política”, por demonstrar “falta de empenho” e de “envolvimento”. A eleita do PAN por Setúbal alegou, em comunicado, que sai do partido na sequência de “divergências” internas, acusando a direção de a ter tentado silenciar e de condicionar o seu trabalho, lamentando ainda o afastamento face a “medidas estruturais” do PAN, tal como Rendimento Básico Incondicional (RBI). Argumentos, aliás, iguais aos invocados pelo eurodeputado Francisco Guerreiro no momento da saída. Contactada pelo Expresso, Cristina Rodrigues — que ficará no Parlamento enquanto deputada não-inscrita — remeteu-se ao silêncio, adotando uma estratégia semelhante à de Guerreiro, que deixou de falar à imprensa e dá conta apenas do seu trabalho nas redes sociais.



O sinal de que a rutura entre Cristina Rodrigues e o partido poderia estar próxima chegou no sábado, depois de a deputada não ter comparecido presencialmente à reunião extraordinária da Comissão Política Nacional para eleger os novos membros após as últimas saídas no partido. Assistiu apenas uns minutos à reunião por videoconferência e saiu sem dar explicações, soube o Expresso.



Deputada envolvida em polémicas

O primeiro alerta em relação a Cristina Rodrigues surgiu em 2018 quando foi apontada numa reportagem da TVI como estando associada ao grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA). O episódio causou mal-estar, ainda assim o partido garantiu na altura ter “confiança” na dirigente. Durante a campanha para as legislativas, a deputada foi também alvo de polémica quando admitiu desconhecer se o programa do PAN incluía a referência ao aumento do Salário Mínimo Nacional. Acusado de ter uma liderança centralizada e de tomar decisões unilaterais, o núcleo duro de André Silva terá agora pela frente o grande desafio de unir e reerguer o partido, com os próximos atos eleitorais no horizonte. Mas, para isso, é preciso que a debandada no PAN fique por aqui.