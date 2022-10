Marcelo ao Expresso: “Não se espere que o Presidente crie um afrontamento com o Governo durante a pandemia"

O combate à pandemia estava de tal maneira imune à luta partidária que as críticas dos partidos ao Governo esta semana — depois da reunião com os peritos em saúde — deixaram Marcelo Rebelo de Sousa praticamente isolado no apoio a António Costa. Onde havia um consenso político alargado e louvado no estrangeiro, agora (que Portugal também aparece mal colocado lá fora) há um confronto com a oposição, que não distingue a resposta à covid-19 dos outros assuntos. O Presidente da República, no entanto, não deixará o primeiro-ministro sozinho: mesmo que isso tenha custos nas eleições de janeiro e ainda que não esteja sempre de acordo com tudo, o chefe de Estado estará nestas matérias ao lado do Executivo. “Não se espere que o Presidente crie uma crise política ou um afrontamento com o Governo durante uma pandemia em que existe um esforço comum”, diz Marcelo Rebelo de Sousa ao Expresso.

A haver críticas ou reparos, serão feitas em privado. Para Marcelo, com a previsão de que o Estado de alerta se pode manter pelo menos durante um ano ou mais — e com oscilações futuras imprevisíveis —, seria falta de sentido de Estado acrescentar problemas aos que o Governo já tem com a crise sanitária, com a queda na economia e com os impactos sociais. Uma divisão no topo do poder seria impensável em Belém (mas isso também está a fazer com que figuras do PSD ataquem o ex-líder do partido).

