Alberto Machado reeleito presidente da distrital do Porto do PSD com 87,3% dos votos

Alberto Machado, deputado e presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, não teve adversários na corrida à liderança da Comissão Política Distrital do Porto do PSD, tendo obtido 87,3% dos votos numa eleição em que participaram cerca de 1.900 sociais-democratas do distrito do Porto, num total de 7.000 militantes em condições de votar.

Em declarações à Lusa, o social-democrata salientou que este resultado representa mais um voto de confiança do distrito no seu projeto político, tal como demonstra o "nível de votação" nas eleições de hoje, que decorreram numa altura em que a pandemia de covid-19 é ainda uma grande preocupação. "Foi muito positivo para o projeto político que agora vai ter prioridade e que naturalmente terá como principal prioridade as autárquicas [de 2021]", disse.

Alberto Machado indicou esse trabalho de articulação com as concelhias vai começar a ser feito de imediato, estando já agendada para a próxima sexta-feira uma primeira reunião para dar início ao trabalho de preparação das eleições autárquicas.

"A missão da distrital é uma missão de apoio, de articulação e de orientação política, quem tem por missão depois o trabalho no terreno são cada uma das concelhias do PSD. A primeira reunião está já marcada para próxima sexta-feira, exatamente para darmos início a essa caminhada e alertarmos as Comissões Políticas Concelhias de que o partido tem um conjunto de objetivos e pretendemos que eles comecem a trabalhar desde já no terreno com o nosso apoio no sentido de pudermos atingir esses objetivos", apontou.

Em declarações à Lusa no dia 18 de junho, logo após a apresentação da sua candidatura, o dirigente afirmava ter como objetivo o reforçar o peso do partido nas juntas de freguesia e câmaras municipais, sendo que o Porto "é uma prioridade absoluta".

Na ocasião, Alberto Machado não quis, contudo, adiantar quais os nomes que estão já em cima da mesa, sublinhando que o processo está uma fase inicial.

O social-democrata deixou, no entanto, claro que a Câmara do Porto é para a distrital "uma prioridade absoluta, não só por ser capital de distrito, mas pela importância que têm a cidade do Porto para o PSD".