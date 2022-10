BE reclama tarifa social automática

O Bloco de Esquerda (BE) está a desenvolver iniciativas para convencer várias autarquias da Grande Lisboa a aprovar a concessão automática de tarifas sociais na água a famílias de menores rendimentos. O deputado Jorge Costa adiantou ao Expresso que o partido o irá propor em breve em Oeiras, depois de a Amadora já o ter aprovado, estando também a negociar com o Partido Socialista (PS) a concretização dessa medida em Lisboa. Em Odivelas, o PS já sinalizou ao BE a vontade de ter tarifas sociais automáticas (e não de adesão voluntária), o que, acredita Jorge Costa, pressionará Loures a adotar uma decisão similar.