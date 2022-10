Centeno a um passo do Banco de Portugal. PSD não gosta, mas também não trava a ida do ex-ministro

O PSD não gosta do nome do ex-ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal, mas não irá travar a escolha para o regulador bancário. A decisão foi anunciada esta quinta-feira por Nuno Morais Sarmento, vice-presidente do partido, que disse que a escolha de Mário Centeno para governador "é uma escolha desaconselhada, com a qual não concordamos e que não faríamos”, mas que "é legal e regular".

Numa conferência de imprensa, o social-democrata explicou a posição do partido relativamente à proposta de lei do PAN, que criava um período de nojo de cinco anos entre a saída de um ministro e a sua ida para o BdP. Para Morais Sarmento, qualquer alteração a esta legislação ou "qualquer lei sobre incompatibilidade só servirá para futuro”, disse. Ou seja, não se aplica à escolha do sucessor de Carlos Costa - uma ideia que já tínhamos avançado em Governo tenta desbloquear Centeno com o PSD.

Do lado do Governo tinham surgido críticas de que o Parlamento se preparava para aprovar uma legislação com um propósito claro - travar Mário Centeno, com uma legislação ad hominem. Para Sarmento, "as leis não se fazem para perseguir pessoas ou resolver problemas concretos” e por isso esta lei só servirá para futuro.

Nas respostas aos jornalistas, o vice-presidente do PSD criticou ainda as declarações do Presidente da República sobre o tema que considerou "incompreensíveis" e com "infelizes referências ao Estado Novo"