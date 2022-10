Candidato às eleições da Distrital PS/Porto acusa Pizarro de atitude "estalinista"

A três semanas das eleições distritais do Partido Socialista, que se realizam a 18 de julho, a guerra que se adivinhava estalou na maior federação do país. José Manuel Ribeiro, o candidato desafiador, indigna-se em carta aberta ao Manuel Pizarro por não ter sido convidado a participar no debate online, da passada segunda-feira, com o mote 'Linha do Sousa: projeto ou utopia?'. Na missiva, o presidente da Câmara de Valongo lamenta que um órgão institucional do PS tenha excluído um dos cinco municípios, “ainda para mais do mesmo partido”, envolvido desde sempre no projeto da ferrovia do Vale do Sousa. “Para além da proposta de linha do Vale do Sousa atravessar parte de Valongo e ter o seu entroncamento com a linha do Douro neste território, estivemos sempre presentes com os municípios de Paredes, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, neste decisivo projeto de mobilidade para uma das regiões mais industrializadas do país, e para o qual tenho vindo a defender uma Operação de Desenvolvimento Integrado, alargada ao Baixo Tâmega”.

