Reunião no Infarmed. Especialistas contrariam discurso de Costa de que testes explicam tudo

António Costa apareceu na reunião quinzenal do Infarmed, que junta especialistas, destacadas figuras de Estado e líderes partidários, disposto a provar a tese de que o aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo se devia ao aumento da capacidade de testagem, um argumento que o Governo, a diversas vozes, tem usado para criticar as reservas levantadas por outros países europeus. Mas os epidemiologistas presentes levantaram reservas em relação a esse argumento: o aumento de testes não justifica todos os casos. O problema é real, o número médio de internados aumentou, o número de pessoas em cuidados intensivos também e a região pode estar a iniciar uma segunda onda de contágios.

