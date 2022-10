Mais três saídas no PAN. Partido perde representação na Madeira

Depois da saída de Francisco Guerreiro e de Sandra Marques do PAN, o partido perde agora a representação parlamentar na Madeira. Os três membros João Freitas, Ana Mendonça e Isabel Braz renunciaram esta quarta-feira aos cargos na Comissão Política Regional do partido na Madeira, após entrarem em colisão com a direção nacional.

Em comunicado, a comissão política regional demissionária critica o "excesso de autoridade" do núcleo duro do PAN, que considera estar "fechado sobre si próprio" e que vai "assumindo o controlo total" do partido.

Os três elementos acusam também as votações dos deputados na Assembleia da República de serem "quase sempre contra os interesses dos madeirenses e dos porto-santenses", e de a Comissão Política Regional ter sido recentemente só "informada e chamada a pronunciar-se sobre as matérias que têm a ver com as nossas ilhas no limiar dos prazos e depois de as decisões já terem sido tomadas”.

E lamentam ainda que o PAN já não seja o projeto político em que se filiaram, falando em "dores de desilusão".“Este não é o PAN em que acreditámos. Continuamos a identificar-nos com os valores e princípios que nos levaram a filiar no PAN, e informamos a todos e a todas que, dentro das nossas possibilidades continuaremos a lutar por eles incansavelmente”, pode ler-se na nota.

O PAN afirma, por sua vez, em comunicado que os membros da Comissão Política Regional demissionária "não desenvolveram a ação política e partidária necessária" para alcançarem as metas definidas e que as razões invocadas servem para "camuflar a falta de competência" e "vontade política" para defender as causas e os projetos do partido na região autónoma. "Fracasso patente, aliás, nos resultados eleitorais das eleições de 2019 para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira", sublinha o partido.

A Comissão Política Permanente nega ainda que o Grupo Parlamentar não tenha consultado o PAN na Madeira sobre as matérias relacionadas com a Região Autónoma. "Ainda recentemente, no dia de 3 de junho, o Grupo Parlamentar enviou um email ao João Freitas solicitando uma análise e posicionamento sobre propostas que se encontravam a debate, bem como pedido de contributos para o Orçamento Suplementar, não tendo João Freitas apresentado qualquer contributo", garante a direção.

Na semana passada, o eurodeputado eleito pelo PAN Francisco Guerreiro invocou "divergências políticas" como motivo para sair do partido, passando a independente e integrando o grupo Verdes Europeus/Aliança Livre Europeia. Mas tal como o Expresso avançou este fim de semana a rutura aconteceu 15 dias antes numa reunião da Comissão Política Nacional em Lisboa por motivos não ideológicos, ao contrário do que Francisco Guerreiro alegou em comunicado.

Uma discussão entre Francisco Guerreiro e André Silva levou o eurodeputado a anunciar a saída imediata da Comissão Política Permanente, e a decidir mais tarde abandonar o partido. Em conferência de imprensa, o porta-voz do PAN admitiu que foi com "profunda desilusão" que recebeu a notícia, acusando o eurodeputado de trilhar há vários meses um "caminho de individualização" que não se coaduna com os princípios do partido e lamentando as tentativas de diálogo “infrutíferas”.

No mesmo dia, Sandra Marques, mulher do eurodeputado e membro da Comissão Política Nacional, também anunciou a saída do PAN, acusando a direção do partido de ter centralizado a ação política e de se ter afastado dos seus fundamentos.

(Artigo atualizado às 13h07)