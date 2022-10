Marcelo chumbou o lay-off para os sócio-gerentes para poder ser aprovado outra vez pela oposição

Marcelo Rebelo de Sousa vetou esta terça-feira o decreto de lei que alarga o regime de lay-off simplificado aos sócio-gerentes de micro e pequenas empresas. Em causa, argumenta o Presidente da República, está a lei-travão que não permite aumentos de despesas previstas no Orçamento do Estado para 2020.

Horas depois de ter publicado a mensagem de veto no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu o mérito do diploma vetado em delcarações à RTP e explicou que, para evitar que o Governo levasse o diploma para o Tribunal Constitucional - matando assim a iniciativa dos partidos -, decidiu devolver a palavra ao Parlamento para ultrapassar o bloqueio.

"Aquilo que foi votado - foi votado com boas intenções e positivas -, implicava um aumento de despesa [à prevista no OE2020]. Para evitar matar a iniciativa, enviando para o Tribunal Constitucional devolvi à Assembleia da República a tempo do debate no Orçamento Suplementar e dar uma chance de diálogo com o Governo para evitar o problema de constitucionalidade", explicou Marcelo.

Ainda antes da discussão do Orçamento Suplementar na especialidade, o Governo tentou antecipar-se a possíveis propostas de alteração da oposição através de um parecer do Centro de Competências Jurídicas do Estado que determina que os deputados não podem aprovar quaisquer medidas que impliquem uma redução das receitas ou aumento das despesas.

Com este sinal dado por Marcelo Rebelo de Sousa - a oposição pode, se assim o conseguir, entender-se e aprovar propostas de alteração que impliquem aumentos de despesa - o Presidente da República parece contrariar o entendimento de António Costa.

Marcelo diz que a lei podia cair no Constitucional

Não há grande registo de um Presidente vetar uma lei para que esta possa passar de facto. “O Presidente da República considerou, em mensagem enviada ao Parlamento, que esse alargamento – aliás socialmente relevante – tem suscitado, todavia, dúvidas de constitucionalidade, por eventual violação da 'lei-travão'”, pode ler-se na página da Presidência da República. Isto significa que, caso Marcelo promulgasse, a lei tinha grandes probabilidades de não passar no Tribunal Constitucional

Recorde-se que no final de maio o Parlamento, com votos contra do PS e favoráveis das restantes bancadas, aprovou o diploma, isolando os socialistas.

Mas no texto agora publicado na página da Presidência, Marcelo sugere, ainda assim, que a Assembleia da República pode contornar este chumbo ao incluir a medida no Orçamento Suplementar em discussão.

"A proposta de lei do Orçamento Suplementar para 2020, que está a ser discutida na Assembleia da República pode, porventura, permitir ultrapassar essa objeção de constitucionalidade, permitindo, assim, ao Parlamento que insira a matéria no contexto da discussão e votação da proposta de lei de Orçamento suplementar, de molde a serem objeto de debate e virtual aceitação pelo Governo”, escreve o Presidente da República.

*Artigo atualizado às 18h58 com as declarações de Marcelo à RTP