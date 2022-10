João Leão: como chegar a ministro das Finanças em oito pontos

Aos 46 anos assume a pasta das Finanças a meio de uma crise económica e financeira profunda. Na equipa de António Costa desde 2015, quando começou a exercer as funções de secretário de Estado do Orçamento, foi leal seguidor de Mário Centeno. E é essa lealdade que se lhe pede agora, em nome da continuidade. Já jurou que as contas se manterão certas e prepara-se para enfrentar um défice de 6,3% com a promessa de não aumentar impostos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler