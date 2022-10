Bloco insiste na redução do IVA da luz já no Orçamento Suplementar

O Bloco de Esquerda vai voltar a insistir na redução do IVA da eletricidade já neste Orçamento Suplementar, como noticiou a Lusa. Apesar de a medida ter morrido na praia durante as votações do último Orçamento, depois de dias de grande suspense à volta de uma maioria de todos os partidos contra o Governo que acabou por se esfumar, os bloquistas repetem a proposta e desta vez contam com uma "luz verde" da Comissão Europeia.

No início deste ano, quando se discutia a baixa do IVA - reivindicada por todos os partidos menos pelo PS -, a discussão dominou as negociações do Orçamento. O PS recusava o impacto orçamental da medida e dizia querer esperar por uma autorização de Bruxelas para reduzir o imposto consoante os escalões de consumo mas, com PSD e esquerda alinhados, a possibilidade de ser forçado a aceitá-la parecia forte.

Com uma série de negociações no último minuto, o PCP a recusar aceitar as contrapartidas que o PSD impunha para levar a proposta avante - e que foi deixando cair quase na totalidade - e o PSD a rejeitar aprovar a medida sem compensações, a maioria para aprovar a redução do IVA desapareceu.

Desta vez, na nota justificativa da proposta de alteração do BE, a que a agência Lusa teve acesso, ao Orçamento Suplementar apresentado pelo Governo, os bloquistas referem que “o Governo decidiu submeter ao Comité do IVA da Comissão Europeia” o modelo proposto na autorização legislativa fixada no Orçamento do Estado para 2020.

“Foi recentemente conhecida a não oposição do Comité do IVA da Comissão Europeia, o que, no superveniente contexto de crise económica e social, deve levar o Parlamento a dar imediata concretização à descida do IVA da eletricidade, considerando o processo legislativo até à data e os procedimentos realizados pelo Governo”, defende o BE.

O Governo pediu autorização a Bruxelas para criar escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência contratada existente no mercado elétrico, “aplicando aos fornecimentos de eletricidade de reduzido valor as taxas reduzida e intermédia de IVA”.

Para o BE, 150 kWh por mês deve ser considerado “consumo de reduzido valor”. “Este consumo, em contratos de potências até 6,9 kVA, será tributado em IVA à taxa de 6%. Nos contratos de potência de 6,9 kVA, será tributado em IVA à taxa reduzida, 6%, nos primeiros 75 kWh do consumo e à taxa intermédia, 13%, nos segundos 75 kWh”, propõe.

Ora significa isto que, por um lado, desta vez já há autorização de Bruxelas para avançar com a medida, como o PS reclamava. Por outro, ainda na sexta-feira passada o Governo fez chegar aos partidos um polémico parecer que argumentava que num Orçamento Retificativo os partidos não podem violar a lei-travão, isto é, alterar o equilíbrio entre receita e despesa, nem podem mexer em áreas não previstas pelo Governo, o que pode chocar com esta proposta.

Na perspetiva dos bloquistas, esta proposta de alteração dá resposta ao objetivo traçado pelo Governo no Orçamento do Estado para 2020 que passava por "delimitar a aplicação das taxas reduzidas e intermédia, de modo a reduzir os custos associados ao consumo da energia, protegendo os consumos finais e mitigando os impactos ambientais adversos que decorrem de consumos excessivos de eletricidade”.

O Orçamento Suplementar é hoje discutido e votado na generalidade na Assembleia da República, iniciando-se com a sua aprovação o prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração.