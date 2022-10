Mulher do eurodeputado também sai do PAN

Poucas horas depois do anúncio da saída de Francisco Guerreiro do PAN, também Sandra Marques, mulher do eurodeputado e membro da Comissão Política Nacional, abandona o partido. O anúncio foi feito pela própria na sua página do Facebook - onde deixou várias críticas ao PAN - entretanto confirmada ao Expresso por fonte oficial do partido.

Segundo a antiga deputada municipal em Cascais e membro da comissão política distrital de Lisboa e da comissão política concelhia de Cascais, a direção do PAN tem centralizado a ação política e não tem debatido assuntos centrais, ao mesmo tempo que se tem afastado dos seus fundamentos.

"Sem tecer estruturais considerações sobre esta decisão não posso deixar de frisar que nos últimos meses tenho assistido a uma centralização do debate e da ação política dentro do PAN, à falta de vontade em descentralizar e incluir ideias fora do 'núcleo duro', à ausência de debate político em matérias tão essenciais como o crescimento do partido no país e no estrangeiro (que faz com que não tenhamos várias distritais, nomeadamente no interior do país), tal como a uma alteração vincada no estilo de comunicação do PAN que antes se baseava na não violência", afirma Sandra Marques.

A ex-deputada municipal de Cascais acusa ainda a direção do PAN de ter uma ação de "bloqueio" em assuntos como a proposta de um projeto piloto de Rendimento Básico Incondicional, uma das bandeiras do partido, à semelhança da crítica já feita anteriormente pelo seu marido e eurodeputado.

"Custa-me acreditar que não defendamos e aprofundemos este tema sobretudo quando temos a oportunidade, mesmo que pelos piores motivos, de o fazer com a crise económica, social e ambiental que se exponencia com a pandemia da Covid-19", acrescenta.

Por último, Sandra Marques considera que o PAN deve continuar com a atual liderança, mas insiste que não pode continuar num projeto "em que já não acredita", preferindo dedicar-se no futuro a outros desafios nas áreas do ativismo ambiental e social.

O eurodeputado eleito pelo PAN Francisco Guerreiro invocou esta manhã "divergências políticas" como motivo para sair do partido, passando a independente e integrando o grupo Verdes Europeus/Aliança Livre Europeia. Em conferência de imprensa, o porta-voz do PAN admitiu que foi com "profunda desilusão" que recebeu a notícia, acusando o eurodeputado de trilhar há vários meses um "caminho de individualização" que não se coaduna com os princípios do partido. André Silva lamentou ainda as tentativas de diálogo “infrutíferas” e defendeu que o eurodeputado devia ter renunciado ao seu mandato em “respeito” pelos eleitores que votaram no PAN nas europeias.